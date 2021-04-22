Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti.

Fotoğraf: nauticalminds.wordpress.com

71 yaşındaki Duman bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

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Son olarak geçen yıl temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonucu 19 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Yazılarıyla bir dönemin popüler gazetecilerinden Duman uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı.

2016 yılında Hürriyet’te köşe yazarlığını bırakan Duman son olarak haftalık gazete Oksijen’de okurlarıyla buluşmaya başlamıştı.

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1995’te köşe yazarlığına başladı

4 Haziran 1950’de Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğan Duman Ankara’da AİTİA (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1970 yılında Ankara’da Şemsi Belli’nin Memleket Gazetesi’nde başladı. Daha Sonra Adalet gazetesinde sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı, Yeni Ulus gazetesinde görev aldı.

1982’de İstanbul’a yerleşti ve Günaydın gazetesinin yazı işlerinde çalıştı. 1986’da Sabah Gazetesi’ne geçti. 2002 yılında Vatan Gazetesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Mayıs 1995 yılında köşe yazarlığına başladı.

Özge Nivan adında bir kızı olan Duman’ın üç kitabı yayınlandı, çeşitli filmlerde rol aldı.

Üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Gazeteci ve yazar olarak uzun yıllardır mesleğimize başarıyla hizmet eden Selahattin Duman’ın vefatını öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”