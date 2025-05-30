Gazeteci Sedef Kabaş hakkında üç yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Sedef Kabaş’a, Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Kabaş’ın 8 Şubat 2024’te sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, Karahan’ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaşmıştı.

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Kabaş, Karahan’ın zamlar hakkındaki bir cümlesini herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kendi sayfasında paylaştığını söylemiş, suçlamaları reddetmişti.

İstanbul Anadolu başsavcılığı Kabaş hakkında iddianame hazırladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Karahan’ın söz konusu ifadeleri kullanmadığı belirtilen iddianamede, Kabaş’ın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma tahkir kastıyla yaptığı’, ‘gerçeğe aykırı bilgiyi ülkenin iç güvenliğini ilgilendirecek şekilde alenen yaydığı’ ifade edildi.

Kabaş hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gazeteci Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.