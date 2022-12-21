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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Hayri Demir’e iki yıl dokuz ay hapis cezası

Gazeteci Hayri Demir’e, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Arşiv

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Kuzey ve Doğu Suriye’de yaptığı haberler gerekçe gösterilerek, ‘basın yoluyla örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla hakkında 32 yıla kadar hapis istenen gazeteci Hayri Demir davasında karar duruşması görüldü. Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Demir’in avukatı Nuray Özdoğan katıldı.


Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Demir hakkında ‘örgüt üyeliği’ne ilişkin yeterli delil olmadığı için beraatine karar verdi. Buna karşın Demir’in 31 Mart 2015 tarihinde ve 1 Eylül 2014’de sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yapıldığını’ iddia eden mahkeme heyeti, Demir’e iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası verdi.

Demir’in yurt dışına çıkış yasağı kaldırılırken hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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