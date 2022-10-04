Mahkeme başkanından kendini savunan gazeteciye: Gazeteciler Cemiyeti’ne anlatırsın

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanan Hayri Demir’in davası, kararın açıklanması için 21 Aralık’a ertelendi. Savcılık, Demir’in örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı, savunma sırasında Demir’in sözünü kesti.

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Demir’in, Suriye’nin kuzeyindeki gazetecilik faaliyetlerinden ötürü ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, gazeteci Demir’in ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamasından cezalandırılmasını istedi.

İlerleyen dakikalardaysa Hayri Demir’in kişisel internet sitesinde yer alan yazı ve görsellerin, yaptığı haberlerin ve sosyal medyadaki paylaşımlarının ‘örgüt propagandası’ kapsamına girdiğini belirten savcılık, Demir’in cezalandırılmasını istedi.

‘Salih Müslim resmi olarak karşılanmıştı’

Savcılık, Demir’in kanun hükmünde kararnameyle kapatılan haber ajansı DİHA’da çalıştığını ve DİHA’nın ‘PKK’nın propaganda merkezi konumunda bulunduğunu’ öne sürdü.

Demir’in evindeki aramada ele geçirilen dijital materyallerde yer alan fotoğraflarda ‘örgüt üyeleriyle fotoğraflarının bulunduğunu, örgütün eylemlerinden haberdar olduğunu’ iddia eden savcılık gazetecinin örgüt eylemlerini meşru gördüğünü iddia etti. Demir’in DİHA’da çalışarak örgütün basın ayağında yer aldığını iddia ederek ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından cezalandırılmasını istedi.

Kendini savunan Demir, gazetecilik yaptığını söyleyerek şunları dedi: “Evet Suriye’ye gittim, yine olsa yine giderim. Bugün İran’da da olaylar var ve mahkemeniz yurt dışına çıkış yasağı vermemiş olsaydı oraya da haber için giderdim. Ben gazetecilik yaptım, gazetecilik yapıyorum. Salih Müslim Türkiye’ye davet edilmiş ve resmi olarak da karşılanmıştı. O dönemde yapılan haberlerim suçlama konusu haline getiriliyor.”

Sözleri kesildi

Demir’in sözleri mahkeme başkanı tarafından “Dört ya da beş duruşmadır aynı şeyleri söylüyorsun” diyerek kesildi. Demir de buna karşılık olarak “Ben de haber yapacağım zamanda savunma yapmak zorunda kalıyorum” dedi.

Öldürülen gazeteci Ferhat Tepe’yi hatırlatan Demir’in sözleri mahkeme başkanı tarafından bir kez daha kesildi ve “Dava konumuzla ne alakası var akrabanın. Sen dosyanın özü hakkında savunma yap yoksa sonlandıracağım” dedi. Demir’in sözlerinin gazeteciliğe ilişkin olduğu itirazı üzerine mahkeme başkanı “Onu Gazeteciler Cemiyeti’ne anlatırsınız” dedi. Demir’in gazeteciliğe ilişkin sözlerine devam etmesi üzerine mahkeme başkanı savunmayı sonlandırdı ve sözlerini kesti.

Duruşma, gazetecinin avukatının esas hakkındaki savunmasını yapması ve karar verilmesi için 21 Aralık tarihine ertelendi.