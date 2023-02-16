Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti

Gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) aktardığına göre Güngör Mengi’nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi öğleyin Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

TGC, başsağlığı mesajında şunlar dendi: “Değerli üyemiz Güngör Mengi’yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Güngör Mengi’nin ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Açıklamada Mengi’nin ölüm sebebi yazılmadı.

Kimdir?

1940 yılında Çanakkale Bayramiç’de doğdu. 1959 yılında Demokrat İzmir Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yaptı. 1971 yılında Yeni Asır Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi’ne geçti. Yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra yeniden Yeni Asır Gazetesi’ne döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi’nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah Gazetesi’ne transfer oldu. Sabah Gazetesi’nde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık yaptı. Sabah Gazetesi’nden ayrılıp, 2002 yılında gazeteci arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi’ni kurdu. Başyazar olarak görev yaptı. Sürekli basın kartı taşıyordu.