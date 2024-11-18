Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı

İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Furkan Karabay’ın tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek tahliye kararı verdi.
Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yargılama sürecine dair haberler yazmış ayrıca kişisel X hesabında tutukluluğa itirazın reddedilmesinden sonra seri paylaşımlar yayınlamıştı.
Söz konusu paylaşımlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile şimdilerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Can Tuncay’ın da adı yer almıştı.
Karabay’ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner’in tutukluluk kararına ilişkin itirazı, İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.