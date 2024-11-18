Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı

Gazeteci Furkan Karabay (@FurkannKarabay), haber konusu X paylaşımları nedeniyle haksız ve orantısız şekilde tutuklanmıştı.



Avukatı Enes Ermaner’in (@ehermaner) bu karara yaptığı itiraz, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi.… https://t.co/D9P357hZUJ pic.twitter.com/8thAZVe9S9