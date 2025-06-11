Gazeteci Erk Acarer'in YouTube, X ve Instagram hesabı erişime engellendi

Gazeteci Erk Acarer’in YouTube kanalı, X ve Instagram hesapları erişime engellendi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre Acarer’in 253 bin aboneli YouTube kanalı, ‘Belgeli Yorum’ isimli X hesabı ve Instagram hesabı erişime engellendi.
Erişime engel gerekçesiyse ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’.
Acarer’in X ve Instagram hesapları Türkiye’den görünmez kılındı.
Gazeteci @eacarerX'in 253 bin aboneli YouTube kanalı, @BelgeliYorumTV X hesabı ve Instagram hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X ve Instagram hesapları Türkiye'den görünmez kılındı. https://t.co/lt26uaEqVt pic.twitter.com/W3ecrJUD9p— EngelliWeb (@engelliweb) June 11, 2025