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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Erk Acarer'in YouTube, X ve Instagram hesabı erişime engellendi

Gazeteci Erk Acarer’in YouTube kanalı, X ve Instagram hesapları erişime engellendi.

Görsel: İFÖD

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre Acarer’in 253 bin aboneli YouTube kanalı, ‘Belgeli Yorum’ isimli X hesabı ve Instagram hesabı erişime engellendi.


Görsel: X / Ekran görüntüsü

Erişime engel gerekçesiyse ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’.

Acarer’in X ve Instagram hesapları Türkiye’den görünmez kılındı.

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