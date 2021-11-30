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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Deniz Yücel’e bu kez de iki yıl dört aya kadar hapis istemi

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’e Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’a hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası talep edildi.

Yücel, bir yıl Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalmasının ardından Şubat 2018’de tahliye edilmişti. Anayasa Mahkemesi de Haziran 2019’da kişi hürriyeti ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal edildiğine hükmetmişti.


Yücel bu kararı yorumlarken, o dönem İstanbul başsavcıvekilliği yapan Yılmaz’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ten dava açılmıştı.

İstanbul 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, Yücel’in sosyal medya hesabındaki paylaşımının, Yılmaz’ın ‘onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu’ öne sürdü.

Mütalaada, ‘kamu görevlisine, görevinden dolayı alenen hakaret’ten bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis talep edildi.

Yücel’in avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, savunma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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