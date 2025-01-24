Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci ve spiker Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Arman akciğer kanserine yakalanmıştı.
Muhabirliğe 1985’te Milliyet gazetesinde başlayan, Çetin Emeç ve Mehmet Ali Birand gibi usta gazetecilerle çalışan Arman, Show TV’de spikerlik yaptı.
Sırasıyla Star TV, Akşam gazetesi, Habertürk TV ve Vatan gazetesinde çalışan Arman son olarak Kanal D’deydi.
Hafta sonu haberlerini sunduğu Kanal D’den 2010’da ayrılan gazeteci, 2012’de haber genel yayın yönetmeni olarak kanala döndü. 2014’te görevine son verilene kadar Kanal D’de çalışmaya devam etti.