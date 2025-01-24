Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci ve spiker Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Arman akciğer kanserine yakalanmıştı.


Muhabirliğe 1985’te Milliyet gazetesinde başlayan, Çetin Emeç ve Mehmet Ali Birand gibi usta gazetecilerle çalışan Arman, Show TV’de spikerlik yaptı.

Sırasıyla Star TV, Akşam gazetesi, Habertürk TV ve Vatan gazetesinde çalışan Arman son olarak Kanal D’deydi.

Hafta sonu haberlerini sunduğu Kanal D’den 2010’da ayrılan gazeteci, 2012’de haber genel yayın yönetmeni olarak kanala döndü. 2014’te görevine son verilene kadar Kanal D’de çalışmaya devam etti.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti

SON HABERLER

Ulaştırma bakanı: Biz Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” dedi. Kendisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” sözleri sorulan Uraloğlu şöyle konuştu: “Biz bu süreci iştişare ediyoruz. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız. Ama Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bunu istişare […]