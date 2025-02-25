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Gavur Hamamı 2,5 milyon dolara satılık

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtindeki Gavur Hamamı 2,5 milyon dolara (91 milyon lira) satılığa çıkarıldı.

Fotoğraf: Koç Üniversitesi / Gavur Hamamı

M.Ö. 2’nci yüzyıla tarihlenen, 1972’de korumaya alınıp SİT alanı ilan edilen tarihi semtte dört hamam var. Bu hamamlardan biri de Gavur Hamamı.


Rumlarca 19’uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ışık girmesi için 104 fil gözünün bulunduğu geniş bir kubbe var.

Bulunduğu sokağa da adını veren hamam 1940’a kadar mübadele döneminde kente gelen Türklerce işletildi. Sonrasındaysa depo ve eğlence mekanı olarak kullanıldı.

Hamam Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca da ‘anıtsal yapı’ olarak tescil edildi.

DHA‘nın haberine göre sekiz varisi tarihi hamamı 2,5 milyon dolara satışa çıkardı.

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