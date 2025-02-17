1500 yıllık sarnıç havuza çevrilmiş: Bakanlık üç yıldır 'takipte'

İstanbul’da Hilton bünyesindeki bir otelin 1500 yıllık sarnıcı havuza çevirdiği ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı üç yıldır ‘takipte’ymiş.

Fotoğraflar: Agoda.com

Sarnıç, Fatih ilçesinde Hilton’a bağlı Hagia Sofia Mansions’da bulunuyor. Otel fotoğraflarında sarnıcın havuza çevrildiği, bir odanın da masaj salonu olarak kullanıldığı açıkça görülüyor.

Bakanlık salonla ilgili 2022’de kaldırma kararı alındığını, 2023’te suç duyurusunda bulunulduğunu, 2024’teyse ilgili belediye ve ilgili kurumlara yazı yazıldığını açıkladı.

Sarnıcın ‘kentsel arkeolojik sitte olup birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olduğunu duyuran bakanlığın açıklaması şöyle:

* Kamuoyuna yansıyan ‘1500 Yıllık Sarnıcı Masaj Salonuna Çevirdiler’ başlıklı habere konu olan İstanbul‘daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022’de kaldırma kararı verilmiş, 2023’te de suç duyurusunda bulunulmuştur.

* İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan sarnıç, kentsel arkeolojik sitte kalmakta olup birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

* Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararıyla sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların altı ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir.

* Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli kurul kararıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir.

* Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27 Aralık 2024 tarihli kurul kararıyla söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir.

* İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazılarıyla alınan kurul kararlarının takibi yapılmış ve en son 19 Aralık 2024 tarihli müdürlük yazısıyla ilgili kurumlara kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılması istenilmiştir.

* Fatih Belediyesi’nin 31 Aralık 2024 tarihli yazısıyla kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istenilmiştir.

* İlgili koruma bölge kurulu müdürlüğünün 28 Ocak 2025 tarihli yazısıyla taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyesine iletilmiştir.