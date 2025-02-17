1500 yıllık sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi

Fatih Belediyesi, Ayasofya’nın yanında bulunan 1500 yıllık sarnıçtaki havuz ve spa merkezini mühürledi.

Fotoğraflar: Agoda.com

İstanbul’da Hilton bünyesindeki bir otelin 1500 yıllık sarnıcı havuza çevirdiği ortaya çıkmıştı.

Sarnıç, Fatih ilçesinde Hilton’a bağlı Hagia Sofia Mansions’da bulunuyor. Otel fotoğraflarında sarnıcın havuza çevrildiği, bir odanın da masaj salonu olarak kullanıldığı açıkça görülüyor.

Belediye açıklamasında Ayasofya’nın yanında bulunan tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezinin, Koruma Kurulu kararları gereği Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce mühürlendiğini duyurdu.

Bakanlık salonla ilgili 2022’de kaldırma kararı alındığını, 2023’te suç duyurusunda bulunulduğunu, 2024’teyse ilgili belediye ve ilgili kurumlara yazı yazıldığını açıklamıştı.

Sarnıcın ‘kentsel arkeolojik sitte olup birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olduğunu duyuran bakanlığın açıklaması şöyleydi:

* Kamuoyuna yansıyan ‘1500 Yıllık Sarnıcı Masaj Salonuna Çevirdiler’ başlıklı habere konu olan İstanbul‘daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022’de kaldırma kararı verilmiş, 2023’te de suç duyurusunda bulunulmuştur.

* İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan sarnıç, kentsel arkeolojik sitte kalmakta olup birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

* Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararıyla sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların altı ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir.

* Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli kurul kararıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir.