Gassallar rahatsız

TRT’nin Tabii platformunun ‘Gassal’ dizisiyle gündeme gelen gassallar, toplumda korku objesi olarak görülmekten rahatsız.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli gassal Adil Savaş ve Gülşah Berber gündelik yaşantılarında kendilerine yönelik yaklaşımları ve gassallara yönelik yorumlardan duydukları rahatsızlığı anlattı.

17 yıldır gassallık yapan ve bu mesleği sevmeden yapmanın zor olduğunu belirten Savaş, her gün onlarca ölüyü yıkadıklarını ve psikolojik dayanıklılığın mesleklerinde önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

‘Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor’

Genel olarak toplumda gassallığın korku objesi olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını söyleyen Savaş şöyle konuştu:

“Gasilhane dışında gündelik yaşantısında mesleğinden herhangi birisine bahsederken tedirginlik yaşıyorum. İnsanlarla konuşurken mesleğimi söyleyip söylememe noktasında çok kararsız kalıyorum.

Bazen ne meslek yapıyorsun diye sorarlar, ben o an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor. Cenaze yıkayan, son durak geliyor akıllara çekiniyorlar.”

‘Gassal olduğum için yemek yememiş’

Gülşah Berber de 15 yıldır gassalık yaptığını ve mesleğe ilgisinin çocukluğuna dayandığını söyledi.

Gassal Gülşah Berber.

Berber, TRT’nin dizisine rağmen kendilerini rahatsız eden yorumlarla karşılaştıklarını ve bunun zaman zaman kendilerini üzdüğünü vurgulayan Berber şöyle konuştu:

“Kız kardeşim evlenirken misafirlere yemek vermek istedik. Yemekleri de ben hazırlamak istedim. Bir arkadaşı gassal olduğum için yemek yememiş.

Manevi bir iş yaptığımız için saygı duyuyorlar aslında. Kötü bir tavırda bulunmuyorlar fakat bazen ‘seninle tek kalırsak korkarız’ gibi cümleler kullanıyorlar.”

Yaşam kadar ölümün de bu hayatın içinde olduğunu ve unutulmaması gerektiğini vurgulayan Berber, sözlerini şöyle tamamladı:

* Zor koşullarda çalışmaya alıştığımız için insanlar bizleri psikolojik açıdan güçlü görüyorlar. Yakınlarımız, ve arkadaşlarımız sıkıntılı anlarında bizi arayıp, ‘Ne yapabiliriz, ne edebiliriz?’ diye soruyorlar. Onlara zamanın ve yaşamın kıymetinden ve ölümün gerçekliğinden bahsediyoruz. Bu insanlara huzur veriyor.

* Ölüm bize bunun için lazım. En acı duyduğumuz anda aslında ölümü hatırlamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ölüm de ömür de hoş olacak. Gassallık mesleği de bunu insanlara anlatan en güzel mesleklerden biri.