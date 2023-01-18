HDP’li Garo Paylan barış ve adalet için herkesi Dink’i anmaya davet etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, herkesi 16 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink’in anmasına davet etti: “‘Bir güvercin tedirginliğindeyim, önüme arkama kaygıyla bakıyorum’ diyordu. ‘Ama biliyorum, bu ülkede bir güvercine dokunmazlar’ dedikten bir hafta sonra maalesef katledildi.”

Garo Paylan-Hrant Dink (ANKA-Arşiv)

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti. Dink, her yıl 19 Ocak’ta öldürüldüğü Agos gazetesinin önünde anılıyor.

ANKA’ya konuşan Garo Paylan, Dink için, “Hedefte olduğunu da biliyordu. Son yazısında da ‘Bir güvercin tedirginliği’nden bahsetti. ‘Bir güvercin tedirginliğindeyim, önüme arkama kaygıyla bakıyorum’ diyordu. ‘Ama biliyorum, bu ülkede bir güvercine dokunmazlar’ dedikten bir hafta sonra maalesef katledildi” dedi.

Perşembe günü öldürüldüğü yerde yapılacak anmaya tüm yurttaşları davet eden Paylan, “Hrant Dink’in barış, adalet ve bir arada yaşama iddialarına ses vermek, onun yanında olduğunu göstermek isteyen tüm yurttaşlarımızı perşembe günü 15.00’da Hrant’ı anmak ve onun iddialarına sahip çıkmak için Agos Gazetesi’nin önünde olmaya çağırıyorum” dedi.