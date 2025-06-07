'Garip' leylek 15 yıldır hasat döneminde gelip böcek avlıyor

Antalya’da bir çiftçinin 15 yıldır yalnız geldiği için ‘Garip’ adını verdiği leylek, hasat döneminde tarlada böcek ve çekirge avlıyor.

Fotoğraflar: AA

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Akdeniz’e de dönmeye başladı.Antalya, farklı kuşların da göç yolları üzerinde. Gazipaşa ilçesi Öznurtepe Mahallesi Söğütsekisi mevkisinde 15 yıldır aynı yere gelen leylek, çiftçilerin sevgisini kazandı.

Tarlalarda çalışanların yakınına gelerek, gün boyu buğday biçilen tarlalarda gezen leylek, bazen evin çatısına konarak dinleniyor.

Her sene tek başına gelen leylek, tarlalardaki çekirge ve zararlı böcekleri avlayarak çiftçilere de yardım ediyor.

Evinin önündeki tarlasına gelen leyleğe ev sahipliği yapan Veli Yıldız, her yıl dört gözle leyleğin yolunu beklediklerini söyledi.

Mahallelinin leyleği sevdiğini anlatan Yıldız, her sene tek başına geldiği için kuşa ‘Garip’ diye hitap ettiklerini, sevimli bir hayvan olduğunu söyledi. Yıldız, leyleğin bir bacağında beyazlık olduğunu ve diğerlerinden kolayca ayırt edebildiklerini anlattı.

Yıldız, şöyle devam etti:

“Birbirimizi çok seviyoruz. Devamlı geziniyor, çekirge ve böcekleri avlayarak tarlamızı koruyor. Faydalı bir kuş.

Her sene leylek geldiğinde aynı torunlarım gelmiş gibi mutlu oluyorum. Bizden kaçmıyor, akşama kadar yanımızda geziniyor. Karanlık olunca da yuvasına gidiyor.”