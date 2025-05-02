Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin iki yavrusu yumurtadan çıktı.
Yaren, 14 yıldır her göç edişinde Adem amca diye bilinen Yılmaz’ın sandalına gelmesiyle tanınıyor.
Yaren 15 Mart’ta kilometrelerce mesafe kat edip Yılmaz’ın sandalına konmuş, Eskikaraağaç’taki yuvasına yerleşmişti.
Yaren’in iki yavrusunun yumurtadan çıktığı görüntüleri yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş YouTube kanalından paylaştı.
Tüydeş, “Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz bugün yumurtadan çıkmış, yayını izleyenlere kısa bir süre görünüp yine yuvanın içine saklanmış” yazdı.
Yaren’in eşi Nazlı leylekse Yaren’den birkaç gün önceden gelmiş ve yuvaya yerleşmişti.