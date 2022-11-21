Gardırop düzenleyerek ünlü olan Marie Kondo’dan yeni kitap: Kurashi

Adını verdiği ‘gardırop düzenleme metoduyla’ dünya çapında üne kavuşan Marie Kondo (KonMari) , yeni kitabında ‘neşeye odaklanarak mutluluğu yakalamanın‘ inceliklerini paylaşıyor.

Marie Kondo Fotoğraf: Reuters

2010’da yazdığı kitap kendisine dünya çapında şöhret getirdi. Oysa önerisi basitti: ‘Size güzel şeyler hissettirmeyen giysilerinizden ve diğer eşyanızdan kurtulun.’

Türkçe’ye ‘Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle Topla Rahatla’ adıyla çevrilen kitaptan sonra gördüğü ilgiyi koca bir ‘business’e yarattı: Derleme toplama atölyeleri düzenledi, çekmece dolap sattı, danışmanlık yaptı. Netflix yıldızı bile oldu.

Japon gibi yaşa

Marie Kondo şimdi yeni kitabıyla karşımızda. Japonca ‘yaşamak‘ anlamına gelen ‘Kurashi‘ adlı kitapta yine son derece basit bir fikirden yola çıkıyor ve ‘Neşeye odaklanın’ diyor.

Uyandığınız andan tekrar uykuya dalana kadar her ne yapıyorsanız farkındalıkla yapın, bağlantı kurduğunuz kişi ya da şeylerin sizde neşe uyandırıp uyandırmadığına bakın.

KonMari felsefesi ‘hayatınızdan (gardırobunuzdan) neleri çıkartacağınıza odaklanıyordu. Bu kez neşe veren şeylere bulup onlara odaklanıyorsunuz. Sevdiğiniz şeyleri benimseyerek bunu evinize, etkinliklerinize ve ilişkilerinize yansıtıyorsunuz.

Marie Kondo belki çok yeni bir şey söylemiyor ama kuşkusuz ilham veriyor ki milyonlarca insanı peşinden sürüklüyor.