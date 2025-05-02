Garanti BBVA: Siber saldırı yok, varlıklarınız korumada

Garanti BBVA çağrı merkezi ve mobil uygulamasına erişilemiyor. Sorunun nedeni ‘teknik aksaklık’ diye belirtilirken siber saldırı olmadığı söylendi.

Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

Uygulamaya girmeyi deneyen kullanıcılar “Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” yazılı bir ekranla karşılaşıyor.

Banka ilk açıklamasında teknik bir aksaklık olduğunu, ikinci açıklamasındaysa sorunun çözümü için çalıştıklarını ve şubeleri geç kapatacağını duyurdu.

Bankanın 18:17’deki üçüncü açıklamasındaysa “Sistemlerimizde yaşanan sıkıntı teknik bir aksaklıktan kaynaklı olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.”