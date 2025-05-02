Garanti BBVA mobile erişilemiyor: Şubeler geç kapatılacak

Garanti BBVA çağrı merkezi ve mobil uygulamasına erişilemiyor.

Sorunun nedenini ‘teknik aksaklık’ olarak duyuran banka, tüm şubelerde çalışma saatlerini uzattı.

Fotoğraf: AA

Uygulamaya giriş yapmayı deneyen kullanıcılar “Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” yazılı bir ekranla karşılaşıyor.

Banka 16:49’da şu açıklamayı yaptı: “Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.”

17:20’de bir açıklama daha yapan banka, şu duyuruyu yaptı: “Dijital kanallarımıza ve Çağrı Merkezimize erişimde yaşanan kesinti devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıktan dolayı üzgünüz.

Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız.”