Garanti Bankası depremde ölenlerin borcunu silip hayatta kalanların ödemelerini erteledi

Garanti Bankası, depremde hayatını kaybeden ve depremzedelerin borçlarında düzenlemeye gitti.

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Garanti Bankası, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin borçlarını silerken hayatta kalanların borçlarını erteledi.

Garanti Bankası’nın açıklaması şöyle:

* Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru gerekmeksizin, faizsiz erteliyoruz. Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimizin ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin borçlarını 6 ay, deprem bölgesinde yer alan diğer illerde ise bir ay faizsiz erteliyoruz. Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizle gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz. Depremden etkilenen tüzel müşterilerimize, firma özelinde; ödemesiz dönemli, uzun vadeli, çok geniş kapsamlı destek paketlerimizle finansal kaynak sağlayacağız.

* Depremde en ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ve üye iş yeri POS ücreti tahsil etmeyeceğiz. Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin genel bankacılık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bankacılık işlemlerine erişim sağlamak için depremden etkilenen tüm illerin merkezinde şubelerimiz ve mobil araç şubelerimizle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin kartlarına kolay erişmesi ve hemen kullanabilmesi için mobil araç şubelerimiz dahil tüm şubelerimizden anında banka kartı ve kredi kartı teslimatı yapıyoruz.”