Dünyanın farklı noktalarında aniden görülen gizemli monolitlere bir yenisi eklendi.

Görseller: BBC

BBC’nin haberine göre Galler’in Powys yöresindeki bir tepenin üzerinde aniden gizemli bir monolit ortaya çıktı. Parıldayan gümüş rengi yapı, hafta sonu Hay-on-Wye kasabası yakınlarındaki Hay Bluff’ta yürüyüş yapanlarca görüldü.

Çamurun içinden filizlenen yaklaşık 3 metre boyundaki nesnenin keşfi, birçok kişiyi kim tarafından ve neden koyulduğunu anlayabilmek için sosyal medyaya yöneltti.

Bazıları nesnenin dünya dışı kökenli olup olamayacağını sordu.

Yerel inşaatçı Craig Muir, yürüyüş sırasında ‘bir tür UFO’ olduğunu düşündüğü şeyi fark ettiğinde şaşakalmış. Genellikle taştan yapılmış büyük, tek bir dik blok olan monoliti şöyle anlattı Muir: “Neredeyse cerrahi çeliğe benzeyen çok ince bir metalik gibi görünüyordu. Rüzgara rağmen dümdüz ve sabitti.”

Tepenin o noktasına çıkmanın bir yolu olmadığından Muir, monolitin bir grup insan tarafından oraya götürülmüş olabileceğini ya da bir helikopterden bırakılmış olabileceğini öne sürdü.

Bu, gizemli bir monolitin ilk görülmesi değil.

Kasım 2020’de ABD’nin uzak Utah çölünde helikopterdeki insanlar tarafından bir monolit tespit edildi ve günler sonra ortadan kayboldu.

Sadece birkaç gün sonra bu kez Manş Denizi’ndeki Wight Adası’nda başka bir monolit ortaya çıktı.

Benzer yapılar İngiltere’nin Cornwall yöresinde ve Avrupa’nın birkaç izole bölgesinde de görüldü.

Hatta bir tanesi, yine İngiltere’de Kelt mitolojisiyle dolu Glastonbury Tor’un tepesinde, yan tarafında gizemli sokak sanatçısına atfen ‘Banksy değil’ yazılı bir yerde belirdi.