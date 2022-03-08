Galaxy S22 Ultra, eş zamanlı kutu açılışlarıyla rekor kırdı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra, dünyanın farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleşen kutu açılışlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Shiftdelete’in aktardığına göre kutu açılışı etkinliğine 17 farklı şehirden 1820 kişinin katıldı.
Rekor için farklı noktalarındaki insanlar aynı anda kutu açtı.
Söz konusu rekor daha önce Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin elindeydi. 2019’da düzenlenen bir etkinlikte aynı anda 700’den fazla kutu açılmıştı.
Samsung, Galaxy S22 ailesini geçen ay düzenlediği bir etkinlikle tanıtmıştı.
Galaxy S22 Ultra’nın Türkiye fiyatı 23 bin lira.