Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galaxy S22 Ultra, eş zamanlı kutu açılışlarıyla rekor kırdı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra, dünyanın farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleşen kutu açılışlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Galaxy S22 Ultra
Fotoğraf: Samsung

Shiftdelete’in aktardığına göre kutu açılışı etkinliğine 17 farklı şehirden 1820 kişinin katıldı.


Rekor için farklı noktalarındaki insanlar aynı anda kutu açtı.

Söz konusu rekor daha önce Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin elindeydi. 2019’da düzenlenen bir etkinlikte aynı anda 700’den fazla kutu açılmıştı.

Samsung, Galaxy S22 ailesini geçen ay düzenlediği bir etkinlikle tanıtmıştı. 

Galaxy S22 Ultra’nın Türkiye fiyatı 23 bin lira.

Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları açıklandı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra görücüye çıktı

SON HABERLER

8 Mart Sekiz Kadın | Nisan Ceren Özerten: Daha sert ve etkin çözümler üretmeliyiz

Yapımcı Nisan Ceren Özerten’e göre görsel sanatlar ve televizyon dünyası, cinsiyet eşitsizliğine yönelik ‘parmak sallayan’ yapımlar yerine konuyu farklı yönlerden ele alan işler üretmeli: “Bir yapımda, bu bir kadın hikayesi diye yol çıktığımızda, ne kadar nitelikli de olsa işin içini boşaltıyoruz, önce bunu değiştirmeli.”

8 Mart Sekiz Kadın | Prof. Dr. Itır Erhart: İdeali, kalıpları en baştan önlemek

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında akla ilk gelen akademisyenlerden Prof. Dr. Itır Erhart, bardağın dolu tarafını da görebilenlerden: “Sorunlu sistemi ve mevduatları oluşturan bireyse, bunları değiştiren de birey olabilir.” Erhart, örnek olarak, sivil toplum kuruluşların çabaları sonucu Medeni Kanun’da yapılan iyileştirilmeleri hatırlatıyor. Itır Erhart ile cinsiyet eşitsizliğine dair deneyimlerini, akademideki gözlemlerini ve çözüm önerilerini konuştuk.

8 Mart Sekiz Kadın | Berrak Tüzünataç: Türk toplumu yetişkinliğe geçemedi

Oyuncu Berrak Tüzünataç,  ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyası döneminde, Af Örgütü’nün videosunu seslendirdi, İstanbul Life dergisinde ‘Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ başlığıyla kapak oldu. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin #ÖyleDeğilBöyle kampanyasında yer aldı. Son olarak sanatçı Esra Gülmen ve fotoğrafçı Burcu Karademir ile kadının özgürlüğünü savunan sanat projesi serisini yarattı. Berrak Tüzünataç ile neden ‘azalmayacağını’ konuştuk.