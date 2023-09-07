Galatasaray’ın ‘komisyon’ itirazına TFF’den ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti

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Fenerbahçe uzun süredir, resmi liglerin başlangıç yılı olan 1959’dan önce kazanılan şampiyonlukların da hesaba katılmasını talep ediyordu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF’nin bu kararı olumlu bulduklarını belirterek, “Komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız” demişti.

Galatasaray’ın bu konudaki itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

TFF’nin karara dair açıklamasında “TFF Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir” dendi.

Fenerbahçe’ye ‘yıldız’ ihtarı

Tahkim Kurulu, basın toplantıları sırasında kullanılacak röportaj panolarında kulüp logosunun ‘talimatlara aykırı kullanılması’ ve müsabaka öncesi ısınan futbolcuların sportif ekipmanında ve seremoniye katılan refakatçi çocukların forma setlerinde şampiyonluk yıldızı kullanılmasından dolayı PFDK’nin Fenerbahçe’ye verdiği ihtar cezasını da onadı.