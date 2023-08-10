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Yaramazlara biraz batar!

PFDK’den Fenerbahçe’ye ‘beş yıldız’ cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Başakşehir ile 11 Haziran’da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde ‘sportif ekipman talimatına aykırı’ eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.


Kupa finalinde Başakşehir’i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye beş yıldızlı formayla katıldığı için PFDK’ye sevk edilmişti.

Fenerbahçe uzun süredir, resmi liglerin başlangıç yılı olan 1959’dan önce kazanılan şampiyonlukların da hesaba katılmasını talep ediyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF’nin bu konuyla ilgili komisyon kurulmasını olumlu bulduklarını belirterek, “Komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız” demişti.

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