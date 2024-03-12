Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini istifaya çağıran Galatasaray kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Galatasaray, istifa çağrısını Fenerbahçe’nin Pendikspor’u 4-1 yendiği maçın ardından yinelemişti.
Sarı kırmızılı kulüp, hakemlerin verdikleri kararlarla Fenerbahçe’ye maç kazandırdığını savunmuş ve bu nedenle TFF yönetimini istifaya davet etmişti.
TFF Hukuk Müşavirliği bu açıklama nedeniyle hem Galatasaray’ı hem de sarı kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek’i disipline sevk etti.
Fenerbahçe de aynı maçtaki ‘saha olayları, kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareket’ gerekçeleriyle disipline sevk edildi.