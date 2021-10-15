Galatasaray’dan ‘Squid Game’ göndermeli dört yıldız paylaşımı

Galatasaray, Beşiktaş’ın Başakşehir’e mağlup olduğu maçın ardından “Squid Game” dizisine gönderme yaparak “4 yıldız” paylaşımı yaptı.
Son günlerin fenomeni Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı oyunlar, sosyal medyada adeta viral oldu.
Galatasaray da rakibi Beşiktaş’ın yenilgisi sonrası Squid Game temalı paylaşımında Türkiye’de her bir 5 şampiyonluk için verilen yıldızlara gönderme yaptı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında “Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz” denildi.