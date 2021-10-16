Galatasaray’da Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübü’nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Fotoğraf: galatasaray.org

Galatasaray Kulübü’nün Covid-19 nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirdi. Salgın önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Oylama sonucunda Metin Aslan, oy birliğiyle Galatasaray’da Genel Kurul divan başkanı olarak seçildi. Sarı-kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz’le yönetiminin görev yaptığı 2019 yılının mali ve idari ibra oylamasının oy birliğiyle kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’la başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Okan Böke ve Dorukhan Acar katıldı.

Dört masadaki sekiz sandıkta toplamda 636 oy kullanılırken sandıklardan mali olarak 306 ibrasızlık, 310 ibra ve 20 çekimser oy çıktı. İdari olarak ise 384 ibrasızlık, 247 ibra, 4 çekimser ve 1 iptal oy çıktı. Bu sonuçların ardından Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Böke: İdari açıdan başaramadık.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Okan Böke, şu ifadeleri kullandı: “İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan ibra olduk. 2019 yılında nasıl çalıştıysak 2020’de de aynı şekilde çalışmıştık. Verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda dikkate alacağız.”

Albayrak: Hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz

Abdurrahim Albayrak ise şöyle konuştu: “Hepinize teşekkür ediyorum. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygıyla cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur. İşte hepimizin gönül verdiği sarı-kırmızı renkler. İnanıyorum ki mali yönden ibranız bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir.”