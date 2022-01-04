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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’da iki futbolcunun testi pozitif

Galatasaray, kulübün futbol A takımındaki Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Omicron varyantına karşı ek bir önlem almayan Türkiye’de vaka sayıları artışta. Dün tespit edilen vaka sayısı 45 bine dayanmıştı.


Vakalardaki yükseliş hayatın her alanını etkiliyor. Futbol liglerinde de ikinci yarının başlaması öncesi yeni vakalar tespit edilmeye başlandı.

Cumartesi günü Giresunspor’la ligde karşılaşacak Galatasaray’da iki A takım oyuncusunun testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili kulüpten gelen açıklama şöyle: “Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”

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