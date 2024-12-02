Galatasaray'a karaborsa soruşturmasında takipsizlik

İstanbul başsavcılığı, Galatasaray maç biletlerinin karaborsa üzerinden satıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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Soruşturma iddialar sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in suç duyurusuyla başlamıştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve emniyete yapılan 46 ihbar birleştirildi ve sekiz şüphelinin ifadesi alındı.

Sosyal medyada çok takipçisi olan bazı tanıklar, iddiaları tanık Fatih Altaylı ve Ebru Gürsoy’dan öğrendiklerini ve başka bilgilerinin olmadığını söyledi.

Tanıkların bir çoğu bilgi ve belge sunacaklarını beyan etti ancak soruşturma aşamasında herhangi bir delil sunulmadı.

‘Delil bulunamadı’

Karaborsa bilet satışından 56 milyon avro (2 milyar 42 milyon 204 bin lira)civarında gelir elde edildiği iddia ediliyordu. Savcılık re’sen yaptığı araştırmada delil bulamadı.

Savcılık, Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan’ın da olduğu 23 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi: “İddianın kaynakları da belli değil.”