Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenciler iki hafta yemeksiz kaldı: Öğünlere zam kapıda

Galatasaray Üniversitesi’nde (GSÜ) pek çok öğrenci, yemekhanede çıkan öğünlerin azalması nedeniyle iki hafta yemeksiz kaldı. Öğrenciler, öğünlere 70 lira zam ihtimaline karşı tepkili.

Galatasaray Üniversitesi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin Ortaköy semtindeki GSÜ’de öğrencilerin sınırlı sayıda yemeğe erişim imkanı bulunuyor.

Okuldaki küçük iki kantin ve yemekhane dışında yemek imkanı bulunmuyor. Öte yandan üniversitenin çevresindeki seçenekler de fiyatların pahalılığı nedeniyle öğrencileri zor durumda bırakıyor.

İki hafta boyunca yemekhanede çıkan öğünlerin azalması nedeniyle birçok öğrenci aç kalmaktan şikayetçiydi.

GSÜ öğrenci kulüpleri ve öğrenciler okuldaki yemek sorunuyla ilgili rektörle görüştü.

Öğrencilerin görüşme sonrasındaki bilgilendirme metni şöyle:

Gelecek dönemde yemek hizmetlerine yönelik olası sorunları da bu görüşmede öğrendik

* Yeni dönemde yapılacak yemek hizmet alım ihalesi öncesinde üniversitenin ciddi bir bütçe sorunu bulunmakta olup merkezi bütçeden ayrılan ödenek, yemek hizmetlerini karşılamak için yeterli gelmiyormuş.

* Yemek hizmetlerinin sürdürülebilmesi için iki çözüm önerisi gündemde:

Akşam yemeği ve kahvaltı kaldırılabilir Yemek ücretlerine yüksek oranda zam yapılabilir

* İlk ihtimalde yalnızca öğle yemeği verilerek; mevcut bütçe akşam yemeği ve kahvaltıyı karşılamaya yeterli gelmediğinden böyle bir kısıtlamaya gidilebilmesi gündemde.

* Diğer ihtimaldeyse mevcut yemek ücretinin öğle ve akşam yemekleri için yüksek oranda bir zam yapılarak fiyatların yükseltilmesiyle bütçe yetersizliği sorununun çözülmesi gündemde.

* Örneğin 30 lira civarında olan yemek ücretlerinin 65-70 yahut 100 lira bandına zamlanması.

Geçtiğimiz iki haftalık süreçte yaşadığımız yemek mağduriyetine dair

* Yemeklerin erkenden bitmesi, geçen yıl yapılan yemek hizmet alım sözleşmesinde taahhüt edilen tahmini yemek sayısının, bu yılki artan talebi karşılamamasından kaynaklanıyor. Üniversite yönetimi, yemek şirketiyle yapılan sözleşmenin süresi dolmadan yemeklerin tamamen tükenmesi riski için önlem alarak iki haftadır yemek miktarlarında azalmaya gitmiş.

* Hatta bu sorunun çözülmesi için ocakta pazarlama usulüyle bir aylık yeni bir ihaleye çıkılması planlanmakta. Ancak bildiğiniz üzere şu anda bu sorun çözülmüş durumda ve 31 Ocak 2025’e kadar öğle ve akşam yemekleri normale döndü.

Bizler de ilgili görüşmede aşağıdaki talepleri belirttik:

Akşam yemeği ve kahvaltı hizmetlerinin kaldırılmaması ve aynen hatta iyileştirilerek devam ettirilmesi, böyle bir çözümün öğrencileri kesinlikle mağdur edeceğini

Yemek ücretlerine zam yapılmamasını, yapılacaksa da öğrenciler için makul ve hakkaniyetli düzeyde olması gerektiğini

Üniversite yönetiminin bütçe sorununa yönelik çözümler geliştirmesi gerektiğini

Fotoğraf: Galatasaray Üniversitesi

GSÜ Dayanışma Ağı da Instagram’daki mesajında 2 Aralık Pazartesi ‘adil fiyata ve üç öğün yemek yiyebilmek istiyoruz’ mesajıyla toplanacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

* Öğrenciler olarak yeni dönemde 100 lira gibi uçuk fiyatlarla yemek yemeyeceğimizi ve diğer öğünlerden mahrum kalmayacağımızı tüm kararlılıkla göstermek adına toplanıyoruz!

* Son haftalarda yemekhanede yaşanan yemeğin yetmemesi sorununa yönetimin bulduğu sözde çözüm, sadece öğrencinin birkaç ay daha sessiz kalması için ortaya konulmuştur.

* Şubatta gerçekleşecek ihaleye kadar hakkımızın gasp edilemeyeceğini yönetime göstereceğiz.

* Yönetimin yemekhane sorununa dair aldığı kararlar ile öğrencilerin mağduriyetini gidermediğini aksine birkaç ay sonra öğrencileri çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya bırakacaklarını görüyoruz.

* Okulumuzda adil fiyata ve üç öğün yemek yiyebilmek istiyoruz! Bu sorunu tüm öğrenciler olarak konuşup harekete geçmek için pazartesi 18.00’da I206 sınıfında toplanıyoruz.

GSÜ Sosyal Bilimler Kulübü’nün de açıklaması şöyle:

“GSÜ babanızın çiftliği değil!

Yemekhane sorununu ocak sonuna kadar çözüldüğü ama yeni dönemde yemekhane hizmetine fahiş zamlar gelmesi veya kahvaltı ve akşam yemeğinin kaldırılmasına yönelik planlar konuşuluyor.

Burası kimsenin babasının çiftliği değil. ‘Pazarlık masasına’ bu ihtimallerin geldiği durumda okul öğrencilerine, bizlere düşecek görevin o masayı dağıtmak olacağı açıktır.

Temel haklarımız birkaç şirketin ihale hesaplarına kurban edilemez!”