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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray, Süper Lig’de yedi maç sonra kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Fotoğraf: AA

Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu attı.


Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig’de 7 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sarı-kırmızılı takım bundan önceki yedi maçında dört beraberlik ve üç mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayını yediye çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray’ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını yediye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce üçer kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray’ın ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli ise bu sezon resmi maçlarda 5’inci kez topu filelerle buluşturdu.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı iki futbolcu, Süper Lig’in 20’inci haftasında GZT Giresunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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