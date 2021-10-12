Galatasaray stadına yeni isim: ‘Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğu’

Galatasaray’ın stadının yeni adı varılan sponsorluk anlaşması sonrası ‘Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’ oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğunu hayata geçirdik” dedi.

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Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş (NEF) ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını bu sabah duyurmuştu.

NEF ile başlayan ortaklıkla ilgili basın toplantısında konuşan Elmas, anlaşmanın Türk Parasını Koruma Kanunu gereğince TL üzerinden yaptıklarını söyledi.

Elmas, şöyle konuştu: “İkinci beş sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 725 milyon liralık bir anlaşmaya imza attık. Forma sponsorluğuyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük anlaşmasını yaptık. Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğunu hayata geçirdik.”

“Bir iki seneyi kurtarıp popüler olmak istemiyoruz” diyen Elmas, şöyle devam etti: “Biz Galatasaray’ın geleceğini kurtarıyoruz. Borç azaltıyoruz. Tüm ilave kaynaklarda borçları ödenebilir, operasyonu devam ettirilebilir hale getirmek istiyoruz. Anlaşmamız 5+5 yıllık. Stat isim hakkından amatör şubelerimize de bir pay gidecek. Her yıl için anlaştığımız takvim üzerinden ödemeler yapılacak. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek.”