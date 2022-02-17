Galatasaray, sportif direktörünü açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, futbol A takımı sportif direktörlüğüne İtalyan Pasquale Sensibile’nin (50) getirildiğini açıkladı.

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Kalelioğlu, “Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile’nin, Galatasaray’ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Sportif danışman Luis Campos’un önerisiyle Sensibile’yi kulübe kazandırdıklarını söyleyen Kalelioğlu şöyle devam etti: “Teknik direktörümüz Domenec Torrent’in göreve başlamasının ardından Sensibile’nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray’ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir.”

Kalelioğlu, Galatasaray’ı yıldız fabrikasına dönüştürmek istediklerini, yıldızı parlamamış oyuncuları uygun koşullarda takıma dahil etmek, bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da bu oyuncuları finansal rekabette şimdilik kendilerinin üzerinde yer alan takımlara göndererek kulübün finansal sürdürülebilirliğini garanti altına alacaklarını anlattı.

“Bu model kesinlikle bir küçülme değildir. Aksine bugünün futbol endüstrisi ve finansal gerçekliğinde, sürdürülebilir büyümenin modelidir” diyen Kalelioğlu, önerilen 40’a yakın oyuncunun 12’siyle ön görüşme yaptıklarını söyledi.

Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003’te kariyerini noktaladı. Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulundu. 2018’de Roma’da scoutluk görevine başladı, 2019’un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.