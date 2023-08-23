Galatasaray Norveç deplasmanında tur kapısını araladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde’yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

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Molde Stadı’nda yaklaşık 10 bin seyircinin takip ettiği müsabakada mücadelenin sekizinci dakikasındaki kornerde Martin Ellingsen’in attığı gole engel olamayan Galatasaray, geri düştü.

Karşılaşmanın 20’nci dakikasından sonra oyunda denge kuran Galatasaray, 25’inci dakikada Sergio Oliveira’nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 29’uncu dakikasındaysa Mauro Icardi’nin ayağından golü bulan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan takım yine Molde oldu. Ev sahibi ekip, maçın 56’ncı dakikasında Kristoffer Haugen’in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Uzun süre maç beraberlikle devam etti. Maçın son anlarında Galatasaray adına Fredrik Midtsjö sahneye çıktı ve 3-2’ik galibiyeti getiren golü kaydetti

Galatasaray-Molde eşleşmesinde ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.