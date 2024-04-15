Galatasaray liderlik koltuğunu kaptırmadı

Alanyaspor’u 4-0 yenen Galatasaray, liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye bırakmadı.
Galatasaray, Süper Lig’in 32’nci haftasında Alanyaspor’la karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Ancak ikinci yarıda goller üst üste geldi. Sarı kırmızılılar skoru 1-0 yaptıktan 8 dakika sonra Alanyaspor sahada 10 kişi kaldı. Leroy Fer 64’üncü dakikada kırmızı kart aldı.
Galatasaray’ın gollerini 56 ve 72’de Barış Alper Yılmaz, 51’de Hakim Ziyech ve 84’üncü dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Süper Lig’de üst üste 13’üncü galibiyetini alan Galatasaray 87 puanla liderliğini sürdürdü.
Dün Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe puanını 85’e çıkarmış ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuştu.