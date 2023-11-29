Galatasaray geriden gelip beraberliği yakaladı: 3-3

Galatasaray, Manchester United’la 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5’inci haftasında Britanya temsilcisi Manchester United’ı konuk etti.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, bu defa taraftarı önünde ‘Kırmızı Şeytanları’ devirip gruptan çıkmak istiyordu.
Ancak sarı kırmızılılar iki defa geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray’ın gollerini 29 ve 62’nci dakikalarda serbest vuruşlardan Hakim Ziyech, 71’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Manchester United’ın golleri 11’inci dakikada Alejandro Garnacho, 18’inci dakikada Bruno Fernandes ve 55’inci dakikada Scott McTominay’dan geldi.
Galatasaray, aldığı puanla maç fazlası sayesinde ikinci sıraya yükseldi.
Tur için ipler elinde
Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşısında ikili averajı da eline geçirdi.