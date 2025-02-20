Galatasaray derbide yabancı hakeme itiraz etti

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nda itiraz etti.

Slavko Vincic. Fotoğraf: AA

Süper Lig’de pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam’ın yapacağı açıklandı.

TRT Spor‘un haberine göre Galatasaray atamaya TFF Tahkim Kurulu’nda itiraz etti.

🚨 #SICAKGELİŞME Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. pic.twitter.com/bGsr4ma0Jw — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

Dün gece Şampiyonlar Ligi PSV-Juventus maçını yöneten Vincic, cumartesi Slovenya’da lig maçı yönetecek, ardından İstanbul’a gelecek.

Slavko Vincic kimdir?

Slovenya liginde ilk kez 25 Mayıs 2007’te bir maç yöneten Vincic, kariyerinde bugüne kadar 465 maç yönetti, 1937 kez sarı kartına başvurdu. 62 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkartırken, 45 kez de doğrudan kırmızı kartını gösterdi. 102 kez penaltı kararı çaldı.

Vincic, UEFA turnuvalarında da çok sayıda kez görev aldı.

38 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 kez de UEFA Avrupa Ligi’nde maç yönetti.

2022 Dünya Kupası’nda da iki kez düdük çalan Vincic, Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič ile birlikte Borussia Dortmund ve Real Madrid arasındaki 2024 Şampiyonlar Ligi Finalini idare etti.

2010’dan beri uluslararası hakemlik yapan Vincic, Eintracht Frankfurt’la Rangers’ın oynadığı 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde de görev aldı.