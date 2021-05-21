Fransız filmi Gagarine, Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi programı ‘Bahar Nöbeti’nde Fransız filmi ‘Gagarine’’yi Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. Gagarine, 22-24 Mayıs tarihleri arasında izlenebilecek.

Yuri adlı bir gencin kentsel dönüşüm yüzünden evinin yıkımını engellemeye çalışmasıyla uzaya gitme hayallerini iç içe işleyen Fransız filminin konusu şöyle:

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Adını 1960’ların başında ziyarete gelen Sovyet kozmonotun verdiği, Fransız Komünist Partisi’nin buluşma üssü olan sosyal konut projesi Cité Gagarine için 2019’da yıkım kararı çıkar. Annesi tarafından terk edilmiş genç Yuri de adını aynı kozmonottan almıştır ve onun gibi uzaya ve astrolojiye tutkundur. Bir yandan da artık her yeri dökülen sitesinin yıkılmasını önlemeye çalışır.

Uzaydaki yaşam rüyasıyla sosyal gerçek, kişisel ile toplumsal tarihin iç içe geçtiği, yönetmenlerin bu tatlı ve duygusal ilk uzun metrajı geçtiğimiz yıl Cannes’da prömiyerini yaptı. Yönetmenliğini Fanny Liatard ve Jérémy Trouilh’ın üstlendiği filmde, Alseni Bathily, Lyna Khoudri ve Jamil McCraven rol alıyor.

‘Bahar Nöbeti’ 30 Mayıs’a kadar devam edecek

Jason Segal, Dakota Johnson ve Casey Affleck’in rol aldığı ‘Arkadaş’

‘Bahar Nöbeti’ programında izleyiciyle buluşacak filmler arasında Jason Segel, Dakota Johnson ve Casey Affleck’i aynı öyküde buluşturan ‘Arkadaş’, rock müzik tarihinin ikonik isimlerinden Frank Zappa’nın hayatına odaklanan belgesel ‘Zappa’ ve bir babanın çocukları için verdiği mücadeleyi anlatan Sırp filmi ‘Baba’ da yer alıyor. Bahar Nöbeti kapsamındaki filmler 30 Mayıs’a kadar izlenebilecek.