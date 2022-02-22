Futbolseverler, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maçını ücretsiz izleyebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yarın İzmir’de Sırbistan ile yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverlerin, maç günü statta bulunan Passolig gişesinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebileceklerini açıkladı.
Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin, stadyum gişesine giderek kimlik ve HES kodlarını ibraz etmeleri, maçın başlamasından en az 1-2 saat önce biletlerini temin etmeleri gerekiyor.
Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.