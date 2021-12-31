‘Futbolda şike’ soruşturmasının raporunu yazdığı gerekçesiyle yargılanıp 161 yıl hapis cezası alan eski polis cezaevinde

‘FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan ve Kayseri’de yakalanan firari eski polis memuru cezaevine gönderildi.

AA’nın haberine göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 161 yıl sekiz ay hapis cezası ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan eski polis Lokman Yanık’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yanık cezaevine gönderildi.

Yanık’ın, 2011 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik ‘futbolda şike’ soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı belirtilmişti.

Yanık, İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 4 Haziran’daki karar duruşmasında ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan beş yıl, 91 kez ‘iftira’ suçundan bir yıl sekizer ay ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da beş yıl olmak üzere toplam 161 yıl sekiz ay hapisle cezalandırılmış, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.