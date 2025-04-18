Furkan Karabay'a cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

Gazeteci Furkan Karabay’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından toplam iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasınıysa geri bıraktı.

Karabay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğulları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın şikâyeti üzerine ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ iddialarıyla dava açılmıştı.

İstanbul 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün üçüncü duruşması görülen davada Karabay’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün; ‘iftira’ suçundan bir yıl bir ay 10 gün hapis cezası verildi, gazeteci hakaret suçundansa beraat etti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Karabay’ın avukatı Enes Hikmet Ermaner davaya konu olan iddialar hakında şöyle dedi:

“Davaya konu iddialar daha önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ‘Man Adası belgeleri’ olarak açıklanmış. Cumhurbaşkanı tarafından Kılıçdaroğlu’na davalar açıldı. Yargıtay bu belgelerin gerçek olduğunu söyleyerek davaların reddine karar vermiştir. Dolayısıyla suça konu yayındaki iddialara konu belgelerin gerçekliği Yargıtay tarafından ortaya konulmuştur. Suç oluşmamıştır.”