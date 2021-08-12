Fuhuş ve kumar suçlamasıyla yargılanan eski K-pop yıldızı Seungri’ye üç yıl hapis

Güney Kore’de, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 2019’da kariyerine son veren eski K-pop yıldızı Seungri (30), üç yıl hapis cezasına çaptırıldı.

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Dünyanın dört bir yanında 150 milyondan fazla albüm satan Bing Bang Grubu’nun üyesi olarak tanınan, gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri, iş adamlarına ‘fuhuş hizmeti’ ayarlamak ve kumar oynamak suçlarının da aralarında olduğu dokuz suçtan hüküm giydi. Seungri’nin fuhuş konusunda aracılık işine gece kulübüne yatırım sağlamak için girdiği belirtilirken mahkemede ABD’nin Las Vegas kentindeki kulüpten kumar oynamak için para çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Dava sürecinde suçlamaları reddeden Seungri, geçen yıl askere alındığı için Yongin’deki bir askeri mahkeme tarafından yargılandı.

Hem ülkesinde hem de dünyada çok sayıda hayranı olan Seungri, lüks düşkünlüğüyle tanınıyordu.