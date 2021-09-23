Frida’nın otoportresi ‘sadakatsiz kocası’nın rekorunu kıracak

Frida Kahlo’nun sadakatsiz kocası ressam Diego Rivera’yı alnının ortasında resmettiği otoportresi açık artırmayla satışa çıkıyor. 30 milyon dolara (260 milyon lira) satılması beklenen tablo Latin Amerika sanatı için rekor olacak.

Fotoğraf: Sotheby’s

Gözlerinden yaşlar süzülen bir Frida ve meşhur kaşlarının üzerine resmedilmiş Diego Rivera, sadakatsiz koca…

Sotheby’s müzayede evi ‘Diego y yo’ (Diego ve ben) isimli otoportreyi 30 milyon doları aşan bir tahminle satışa çıkardığını duyurdu.

Şayet satış bu tahmine biraz bile yaklaşırsa Latin Amerikalı sanatçılar arasında müzayede rekoru kıracak. Üstelik daha önceki rekorun sahibi Frida’nın gözyaşlarının sebebi Diego Rivera…

Kasım ayında düzenlenecek müzayede öncesi tablo 22-25 Ekimde Londra’da sergilenecek.

Sotheby’s 1990’da da Kahlo’nun bir eseriyle rekor bir satışa imza atmış, 1,4 milyon dolara alıcı bulan eser Kahlo’yu 1 milyon doların üzerine çıkan ilk Latin Amerikalı sanatçı yapmıştı.

Sanatçının 2016’da satılan ‘Two Nudes in a Forest‘ isimli tablosu 8 milyon dolarlık değeriyle Kahlo rekorunu elinde tutuyor.

Bu satış, 2019’da Rivera’nın ‘The Rivals’ tablosu 9,7 milyon dolara alıcı bulana kadar Latin Amerika sanatı için bir rekordu.

Sotheby’nin Latin Amerika sanatı direktörü Anna di Stasi, Kahlo’nun modern sanatın küresel bir simgesi olduğunu belirterek, satışa çıkacak eserin onun olgunluk döneminin ayırt edici özellikleri olan ‘özenle ayrıntılı yorumlama, karmaşık ikonografi ve derin kişisel anlatıları’ içerdiğini söyledi.

Hayatındaki iki büyük kazadan biri: Diego

Rekor beklentisi bir yana, tablo Meksikalı sanatçının Rivera ile çalkantılı ilişkisine de ışık tutuyor.

Kahlo, Rivera’yı ilk kez 1922’de, henüz 15 yaşında, Rivera o zamanlar dünyaca ünlü, 36 yaşında göbekli bir sanatçıyken görmüş ve ondan çok etkilenmişti.

Daha sonra 1928’de yeniden bir araya gelip ertesi sene evlenmişlerdi. Kahlo defterlerinden birine şöyle yazmıştı: “Hayatımda iki büyük kaza yaşadım, biri bana çarpan araçtı, diğeri Diego…”

18 yaşındayken yaşadığı otobüs kazası onu neredeyse öldürüyordu. Korkunç yaralar aldığı kazadan sonra acılarla dolu bir hayat sürdü. Duygusal acılarının kaynağı ise genelde Rivera idi.

‘Diego y yo’ eserini Rivera ile ikinci evliliği sırasında, kocasının kendisinin de arkadaşı olan film yıldızı María Felix’le ilişki yaşadığı sırada yaptı.

İlişki kısa sürede duyulmuş, gazeteler Rivera’nın ikinci kez Kahlo’dan boşanır boşanmaz Felix’le evlenmeyi planladığını yazmıştı: “Frida’ya tapıyorum ama varlığımın onun sağlığı için kötü olduğunu düşünüyorum.”

Kahlo ilişkiyi umursamadığını söyleyip şakalar yapsa da gerçekte derin bir üzüntü duyuyordu.

Bu üzüntüsü de tablosuna yansımıştı: Normalde sıkı sıkı ördüğü saçları bu kez açıktı, boynuna dolanmış, onu neredeyse boğar gibi görünüyordu. Derin üzüntüyle bakan gözlerinin üzerinde, kafasının tam ortasında da Rivera vardı, tıpkı hayatında ve düşüncelerinde olduğu gibi…