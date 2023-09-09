Freni boşalan kamyon cenaze törenine daldı: Dört ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre dört kişi öldü, biri ağır toplam 25 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Kırsal Darıobası Mahallesi’ndeki Davut Avan’ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen hafriyat yüklü bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Valilikten kazaya dair paylaşılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini yapan vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, “İlk belirlemelere göre kazada dört vatandaşın hayatını kaybettiği ve biri ağır olmak üzere 25 vatandaşımızınsa yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şoför gözaltında

Kahramanmaraş Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:

“Olay vahameti açısından iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor.”