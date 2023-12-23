Fred’e üç maç ceza

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred’e üç maç men cezası verildi.

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Süper Lig’in 17’nci haftasında Kayserispor’u 4-3 yenen Fenerbahçe, Fred ve Mert Hakan Yandaş’ın son dakikada kırmızı kart görmesiyle sarsılmıştı.

Maçın hakemi Zorbay Küçük Fred’in kendisine İngilizce küfrettiğini rapor etmişti. Fred, iddiayı yalanlamış ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fred’i ‘hakaret’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti.

Fred ve Mert Hakan Yandaş’ın cezaları belli oldu.

TFF’nin açıkladığı PFDK kararlarında Fred’e üç maç ve 39 bin lira, Mert Hakan Yandaş’aysa iki maç men ve 78 bin lira para cezası verildi.

Brezilyalı oyuncu Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayacak.

Fenerbahçe, Fred’i sakatlığından dolayı oynatamadığı maçlarda zor günler geçirmiş, puanlar kaybetmişti.

Fred’in dönüşüyle toparlanan sarı lacivertliler, olası bir ek cezaya karşı endişeliydi.