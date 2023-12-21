Fred ‘hakaret’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe’nin en etkili stoperlerinden Fred, ‘hakaret’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 17’nci haftasında Kayserispor’u 4-3 yenen Fenerbahçe, Fred ve Mert Hakan Yandaş’ın son dakikada kırmızı kart görmesiyle sarsılmıştı.

Bu nedenle Galatasaray derbisine Fred’siz gidecek olan Fenerbahçe kararın haksız olduğunu savunurken, maçın hakemi Zorbay Küçük Fred’in kendisine İngilizce küfür ettiğini rapor etti.

Fred, iddiayı yalanladı ancak bir adım da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geldi. TFF, Fred’i ‘hakaret’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk etti.

Brezilyalı oyuncuya bu gerekçeyle 3-7 maç arası ceza gelebilir.

Fenerbahçe, Fred’i sakatlığından dolayı oynatamadığı maçlarda zor günler geçirmiş, puanlar kaybetmişti.

Fred’in dönüşüyle toparlanan sarı lacivertliler, olası bir ek cezaya karşı endişeli.