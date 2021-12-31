Fransız bilim insanlarından Macron’a Omicron tepkisi: Rus ruleti oynadı

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Macron hükümetini, Omicron’a karşı yeterli tedbirleri almamakla suçladı.

Fransa’da Halk Sağlığı Kurumu dün varyant saptama testlerinde ülkede Omicron’un vakaların yüzde 62,4’üne tekabül ettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Fransızların hayatıyla oynadığı eleştirisi getiren INSERM Onursal Direktörü Profesör Dominique Costagliola şunları söyledi: “Önlemler alarak Omicron’un yayılmasını önleyebilirdik. Aksine, beklentilere umudumuzu bağlayarak Rus ruleti oynadık, ancak böyle halk sağlığı politikası olmaz.”

Fransız Epidemiyolog, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’i de sürekli değişen ‘salgın önleme‘ politikaları izlemekle eleştirdi.

Ekimden bu yana hastanelerde 18 bin 321 yatağın dolu olduğu, halihazırda 3 bin 506 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Costagliola, yoğun bakım ünitelerinin yüzde 69 dolduğunu, birçok bölgede boş yer kalmadığını aktardı.

Costagliola, Fransa’da haftada 1000’den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm görüldüğünü ve sayının giderek arttığını belirtti.

“Egemen sınıf, çoktan başlayan felaketin hızlanmasının yol açtığı fikir değişikliğiyle gelen tedirginliğe rağmen Macron’un kitlesel enfeksiyon politikasını destekliyor” diyen Costagliola, Macron’un, Covid-19 salgınına karşı cambaz ipinde oynamayı tercih ettiği dile getirdi.

Diğer yandan sağlık uzmanları, hükümetin ekonomiyi öncelemesi ve salgın önlemlerini ikinci plana atması nedeniyle vaka sayılarının patladığı görüşünde.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Pofesör Jean-Paul Stahl da “Salgın karşısında öncelik ekonomi oldu. Bu seçim bilinçli yapıldı.” değerlendirmesinde bulundu.