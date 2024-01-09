Fransa’nın yeni başbakanı Gabriel Attal: Ülkenin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı

Fransa’nın yeni başbakanı olarak 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal seçildi. Attal, ülkenin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı oldu.

Fotoğraf: Le Parisien

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’nin istifasının ardından cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı başbakan olarak seçti.

Attal, ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı oldu.

Macron’un partisi X hesabından Attal’ın başbakanlığını şu sözlerle kutladı:

“Başbakan olarak atanan Gabriel Attal’ı tebrik ederiz. Sırayla hükümet sözcüsü, hesaplardan sorumlu bakan delegesi, ardından milli eğitim ve gençlik bakanı, şimdiyse en genç başbakan oluyor. Vatandaşlarımız için çalışmalarımızı hep birlikte sürdürelim.”