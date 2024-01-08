Yaramazlara biraz batar!

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un istifa ettiği bildirildi.

Elisabeth Borne. (AA)

Elysee Sarayı’ndan paylaşılan açıklamada, Borne’un istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunduğu, Macron’un da kabul ettiği belirtildi.


Başbakan değişikliği, emeklilik sistemi ve göçmenlik yasalarındaki tartışmalı reformların tetiklediği tartışmaların ardından geldi.

Macron, Borne’a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Borne’un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirten Macron,

“Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim” dedi.

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