Fransa’da son bir yılda öldürülen kadınlar Cannes kırmızı halıda

Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yine kadına şiddete karşı protesto vardı.

Fotoğraf: Reuters

Aktivist kadınlar kırmızı halıda düzendikleri protestoyla Fransa’da iki festival arasında geçen zamanda öldürülen kadınları andı.

Geçen cuma göğsünde Ukrayna bayrağının renklerini boyalı olan ve üzerinde ‘Stop Raping Us’ (bize tecavüz etmeyi kesin) yazan kadın kırmızı halıya çıkmıştı.

Gerçek bir olaya dayanan seks işçileri cinayetlerini anlatan ‘Holy Spider‘ filminin prömiyeri öncesi kırmızı halıya çıkan kadınlar bir önceki festivalden bu yana öldürülen 129 kadının isminin yazılı olduğu bir afiş taşıdı.

Feminist Les Colleuses grubunun üyesi olan kadınlar siyahlar içinde merdivenlerde durup siyah sis bombası kullandı.

Güvenlik protestoya müdahale etmedi.